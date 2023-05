Im Elfmeterschießen gegen Gladbach Fortunas U19 verliert Finale und schafft trotzdem DFB-Pokal-Qualifikation

Sie hatten schon eine Hand an der Trophäe, am Ende wanderte der Pokal aber in die Vitrine von Borussia Mönchengladbach. Im Endspiel um den Niederrheinpokal musste sich Fortunas U19 am Montagnachmittag denkbar knapp geschlagen geben. Gegen den Ligarivalen ging der Junioren-Bundesligist sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung in Führung, brachte diese in beiden Fällen aber nicht über die Zeit. So jubelten schlussendlich die „Fohlen“, die nach Elfmeterschießen mit 6:5 die Nase vorne hatten.