Gegen die TSG Hoffenheim Fortunas U19 verpasst Sensation im DFB-Pokal

„Chancenlos“ – in diese Rubrik fielen die Fußballspiele von Fortunas Nachwuchsmannschaften an diesem Wochenende. Während Fortunas ersatzgeschwächte U19 in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren gegen den starken Süd-Bundesligisten TSG Hoffenheim nach einer 1:5-Niederlage die Segel streichen musste, kassierte Fortunas U17 in der B-Junioren Bundesliga bereits die dritte Niederlage in Folge. Beim 0:4 auf eigenem Platz gegen den VfL Bochum blieb die Elf von Sinisa Suker auch zum dritten Mal hintereinander ohne eigenen Torerfolg.