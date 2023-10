Langeneke-Team beeindruckt Wieder ins Halbfinale? Das ist das Erfolgsgeheimnis von Fortunas U19

Machen sie es etwa schon wieder? In der Saison 2021/2022 hatte Fortunas U17 mit dem Erreichen der Halbfinalspiele um die Deutsche Meisterschaft für Furore gesorgt. Die Spieler des besagten Jahrgangs 2005 schwimmen nun auch in der U19 auf der Erfolgswelle. Nach sieben Spieltagen liegen die von Jens Langeneke trainierten Fußballer in der A-Junioren-Bundesliga auf Rang vier noch in Sichtweite zu den Spitzenrängen. „Die Entwicklung der Jungs geht in die richtige Richtung“, gibt Ex-Profi Langeneke zufrieden zu Protokoll.