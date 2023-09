Langeneke-Team beeindruckt Fortunas A-Jugend eilt von Sieg zu Sieg

Die Szene war in den Augen von Ex-Profi Langeneke irgendwie symptomatisch. „Die Jungs haben nach dem 3:0 einen Gang rausgenommen. Das mag menschlich sein, darf einer guten Mannschaft aber nicht passieren“, so der 46-Jährige. Mehr als das 1:3 (47.) ließ seine Elf trotz der Nachlässigkeiten aber nicht zu. Und als Alexander Holl seinen zweiten Treffer an diesem Vormittag erzielte (82.), waren auch die letzten Zweifel am vierten Sieg in Serie beseitigt.