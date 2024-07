Gesamter Verein unter Schock U17-Spieler von Fortuna nach Badeunfall in Duisburg gestorben

Der gesamte Klub, vor allem aber die Jugendabteilung von Fortuna befindet sich nach einer erschütternden Nachricht in Schockstarre. Wie der Zweitligist mitteilte, ist U17-Spieler Newton Opoku-Mensah am Dienstagabend beim Baden in einem Duisburger See verunglückt und später im Krankenhaus an den Folgen verstorben. Der Trainings- und Spielbetrieb aller Nachwuchsteams von der U9 bis zur U19 wurde bis auf Weiteres ausgesetzt.