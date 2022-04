Nach 0:0 gegen Gladbach : Fortunas U17 behält Historisches in der eigenen Hand

Fortunas U17 behält Historisches in der eigenen Hand

Düsseldorf Das direkte Duell der beiden Konkurrenten hat keine Entscheidung gebracht. Unter dem Strich können die Düsseldorfer B-Junioren mit dem 0:0 aber besser leben als ihr Gegner aus Mönchengladbach. Was Trainer Jens Langeneke über sein Team und die Fans sagt.

Die Entscheidung ist vertagt. Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell in der B-Junioren-Bundesliga zwischen Fortunas U17 und Borussia Mönchengladbach endete torlos. Nach dem 0:0 der direkten Konkurrenten am vorletzten Spieltag wird die Frage, wer sich für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, erst am übernächsten Wochenende beantwortet.