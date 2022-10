Junioren im Einsatz : Fortunas U17 geht mit Personalsorgen ins Derby

Düsseldorf Sinisa Suker, Chefcoach der U17-Fußballer der Düsseldorfer, muss in der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln auf gleich fünf Spieler verzichten. Die U19 mit ihrem Trainer Jens Langeneke empfängt derweil den SC Verl – und hat aufgrund der Tabellenlage schon etwas Druck auf dem Kessel.

Am vergangenen Wochenende ließen die Nachwuchskicker der Fortuna mächtig aufhorchen: Von der U15 an aufwärts gewannen sie durchweg ihre Spiele, wobei sich Zweitliga-Team und U23 sogar noch anschlossen. Ein perfekter Spieltag. Grund genug, erneut einen Blick auf das Programm der Mannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu werfen. In der B-Junioren Bundesliga feiert die Düsseldorfer U17 am Sonntag schon ihr „Bergfest“. Das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln ist das achte von insgesamt nur 15 Ligaspielen, welche die Spieler von Sinisa Suker in einer erneut verkürzten Saison zu bestreiten haben.