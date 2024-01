„Fortuna ist für mich alles“ Zehn bis zwölf Stunden am Tag für den Herzensverein unterwegs

Letzteres gilt im Übrigen auch für ihn persönlich. Schließlich reifte der Fußballverrückte im Schatten des Paul-Janes-Stadions in den vergangenen Jahren Stück für Stück zu einer sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes unverzichtbaren Größe heran. „Dennis ist in meinen Augen ein exzellenter C-Jugendtrainer“, sagt Stefan Vollmerhausen über seinen aktuellen U15-Cheftrainer. Der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums sieht in Waldinger einen echten Spezialisten. „Er trainiert altersgerecht und schafft es immer wieder, einen guten Mix zwischen Ausbildung und Spaß zu vermitteln.“