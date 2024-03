Fortuna-Duo auf internationaler Bühne So liefen die EM-Play-offs für Tzolis und Johannesson

Das könnte auch am Dienstag so sein, wenn für die Griechen gegen Georgien das entscheidende Duell um die Teilnahme am Turnier in Deutschland ansteht; nach einem derart souveränen Sieg dürfte es für Poyet schließlich keinen großen Grund zum Wechseln geben. Für die Georgier, die sich in ihrem Halbfinale mit 2:0 gegen Außenseiter Luxemburg durchsetzten, wäre es übrigens die EM-Premiere – für Tzolis, der jüngst zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder für die griechische A-Nationalmannschaft nominiert wurde, allerdings auch.