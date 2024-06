Auch Tanaka und Johannesson im Einsatz Fortuna-Torjäger Tzolis schießt Griechenland zum Sieg gegen Malta

Beim Spiel gegen die DFB-Auswahl hatte der 22-Jährige vor Wochenfrist nach mehr als zwei Jahren sein Comeback für Griechenland gefeiert. „Er hat eine gute Entwicklung genommen. Er ist in der Lage, Tore vorzubereiten oder Tore zu erzielen“, sagte der griechische Interimstrainer Nikolaos Papadopoulos in weiser Voraussicht. Tzolis selbst, dessen Zukunft in Düsseldorf ungeklärt ist, obwohl ihn Fortuna erst kürzlich fest verpflichtete, betonte vor der Deutschland-Partie: „Das ist natürlich eine große Geschichte für mich. Ich bin heiß auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass ich eine gute Leistung zeigen werde.“ Diese Hoffnung erfüllte sich, genau wie gegen Malta.