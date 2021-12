Trotz positiven Trends : Warum wieder Bewegung in Fortunas Mittelfeld kommt

Düsseldorf Trainer Christian Preußer zeigte sich nach den Spielen in Darmstadt und gegen St. Pauli sehr zufrieden mit Fortunas Schaltzentrale. Warum es trotz des Wunsches nach personeller Stabilität in dem wichtigen Mannschaftsteil erneut Umstellungen geben könnte.

Es war die Problemzone schlechthin bei Fortuna. Obwohl es hinten an Innenverteidigern fehlt und vorn mehrere Spiele eine Torflaute offenbarten, krankte es beim Zweitligisten in erster Linie am Mittelfeld. Egal, ob im 4-4-2-, 4-2-3-1- oder 4-3-3-System – immer wieder fehlte die Anbindung der wichtigen Schaltzentrale an die übrigen Mannschaftsteile. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass der dort fest eingeplante Shinta Appelkamp wegen Verletzungen und Erkrankungen immer wieder ausfiel und zudem die große japanische Hoffnung Ao Tanaka einfach nicht zündete.

Die Rückkehr von Kapitän Adam Bodzek, den Trainer Christian Preußer in den ersten Saisonspielen zumeist nur auf der Bank sitzen gelassen hatte, sorgte zwar für eine gewisse Stabilität. Nennenswerte Dynamik oder gar Kreativität und Torgefahr ging dem Mittelfeld aber weiterhin ab.

In den jüngsten beiden Partien schien sich das nun gewandelt zu haben. Das lag in erster Linie an einem endlich in früher gewohnter Form auftrumpfenden Marcel Sobottka, der beim 3:1 in Darmstadt sogar um ein Haar einen sehenswerten Treffer erzielt hätte. Aber auch Tanakas Formkurve zeigte endlich nach oben, und der dritte Mann in der Zentrale, Jakub Piotrowski, überzeugte zumindest mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke. Beim 1:1 gegen St. Pauli hätte man „Kuba“ allerdings erneut mehr Ruhe am Ball gewünscht.

Es ging also in die richtige Richtung zuletzt, und das sieht auch Preußer so. „Wir haben St. Pauli nicht ins Spiel kommen lassen, weil wir gut verteidigt haben“, befindet der Trainer. „Das mit der Fünferreihe und den dreien davor, das hat gut funktioniert. St. Pauli hatte Schwierigkeiten sich da durchzuspielen. Die drei haben das sehr gut gemacht, und auch die Jungs drumherum. Der Wunsch nach Stabilität ist schon da, auch nach personeller Stabilität. Klar ist es dann auch eine Überlegung, es so zu belassen.“

Hat der Trainer also seine Formation im Mittelfeld gefunden? Ja und nein. Denn so vielversprechend es zuletzt aussah: Die Formation mit Sobottka, Tanaka und Piotrowski funktioniert so wohl nur mit einem Zwei-Mann-Sturm und einer Dreier-Abwehrkette. In einem 4-3-3 hinge die Sturmreihe zu sehr in der Luft, weil keiner aus dem Mittelfeldtrio ein Kreativer ist, der die Bindung zwischen Defensive und Angreifern schaffen könnte.

Es braucht also zwei Außen, die jeweils ihre kompletten Seiten beackern und nicht nur auf Zuspiele warten – und die kann es nur mit einer Dreierkette geben, die sich bei Ballbesitz des Gegners zur Fünferkette wandelt. Nach Bodzeks doppeltem Rippenbruch birgt dieses System jedoch ein Risiko, da ohne den Kapitän und auch ohne den ebenfalls verletzten Andre Hoffmann ein erfahrener Stabilisator fehlt.

Ohnehin ist beim Jahresfinale gegen den SV Sandhausen (Freitag, 18.30 Uhr, Arena) eine andere Spielweise als zuletzt gefragt. „Sandhausen spielt völlig anders als Darmstadt oder St. Pauli“, erklärt Preußer. „Wir werden viel, viel mehr den Ball haben und müssen mehr Lösungen finden. Die Flanken müssen besser kommen und die letzten Pässe auch.“