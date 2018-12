Fortunas 2:1 gegen Dortmund: Ein Triumph des Miteinanders

Düsseldorf Mit den alten Fußball-Tugenden Laufbereitschaft, Leidenschaft und Teamgeist hat Aufsteiger Fortuna Düsseldorf die Sensation gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund geschafft. Wichtig war aber auch, dass die Mannschaft immer wieder spielerische Lösungen gesucht hat. Ein Kommentar.

Es waren die alten Tugenden, die schon so viele Trainer über viele Generationen hinweg immer wieder eingefordert haben, die an diesem denkwürdigen Dienstagabend die Entscheidung brachten. Ausgezeichnet vorbereitet und taktisch eingestellt von Friedhelm Funkel und seinem Trainerteam warfen sich die Düsseldorfer in jeden Zweikampf, als gäbe es kein Morgen mehr.

Fortuna hat an sich geglaubt, und jeder Einzelne war bereit, so viel zu laufen wie in der gesamten Saison zuvor noch nicht. Nur so konnte das Unmögliche gelingen, dem internationalen Top-Team BVB seine erste Niederlage beizubringen.