DFL terminiert Spieltage 27 bis 29 : Fortuna gastiert sonntags beim 1. FC Köln

Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Die Deutsche Fußball-Liga hat am Donnerstag die Spieltage 27 bis 29 zeitgenau festgelegt. Fortuna gastiert demnach sonntags beim 1. FC Köln. Das Spiel beim FC Bayern wird zum Topspiel.

Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf steigt an einem Sonntagabend (18 Uhr). Am 24. Mai gastiert das Team von Trainer Uwe Rösler in der Domstadt. Zwei Tage vor dem Neustart in der Bundesliga hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltage 27 bis 29 zeitgenau festgelegt. Die DFL hatte bislang nur den ersten Spieltag nach der Corona-Pause angesetzt.

Im Anschluss an das Rhein-Derby, das die Düsseldorfer im Hinspiel mit 2:0 gewannen, steht eine Englische Woche an. Dabei empfängt Fortuna am Mittwoch, 27. Mai, um 20.30 Uhr den FC Schalke 04, drei Tage später reisen die Düsseldorfer zum FC Bayern München. Anpfiff beim Rekordmeister ist um 18.30 Uhr.

Damit sind nur noch die Termine der Spieltage 30 bis 32 offen, an denen Fortuna es mit Hoffenhein, Borussia Dortmund (jeweils ein Heimspiel) und RB Leipzig zu tun bekommen wird. An den letzten beiden Spieltagen finden alle Partien, sofern möglich, gleichzeitig samstags (20. und 27. Juni) um 15.30 Uhr statt.

Alle Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga werden entsprechend der Corona-Verordnung ohne Zuschauer stattfinden. Neu ist zudem, dass Partien auch in andere Stadien verlegt werden können. Es gebe die Möglichkeit, „ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen“, teilte die DFL am Donnerstag mit. Hintergrund sei, „dass durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch die Entwicklung eines nur regionalen beziehungsweise lokalen Infektionsgeschehens denkbar ist.“

Die Spiele von Fortuna im Überblick:

26. Spieltag: Fortuna - SC Paderborn, Sa., 16. Mai (15.30)

27. Spieltag: 1. FC Köln - Fortuna, So., 24.5., 18:00 Uhr

28. Spieltag: Fortuna - FC Schalke, Mi., 27.5., 20:30

29. Spieltag: Bayern München – Fortuna, Sa., 30.5., 18:30

30. Spieltag: Fortuna - 1899 Hoffenheim 05.-08. Juni*

31. Spieltag: Fortuna - Borussia Dortmund 12.-14. Juni*

32. Spieltag: RB Leipzig – Fortuna 16./17. Juni*

33. Spieltag: Fortuna - FC Augsburg, Sa., 20. Juni, 15.30 Uhr

34. Spieltag: Union Berlin - Fortuna, Sa., 27. Juni, 15.30 Uhr

*genaue Terminierung noch nicht bekannt gegeben

(old)