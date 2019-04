Paukenschlag vor Bayern-Spiel : Fortuna trennt sich von Vorstandschef Robert Schäfer

Exklusiv Düsseldorf Fortuna Düsseldorf löst den Vertrag mit Vorstandschef Robert Schäfer vorzeitig auf. Der Aufsichtsrat des Bundesligisten zieht damit die Konsequenzen aus dem fehlenden Vertrauensverhältnis.

Erst im August vergangenen Jahres war der Vertrag mit Vorstands-Chef Robert Schäfer frühzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängert worden. Der Verein hatte den Manager im März 2016 zuvor in einer Krisensituation von Dynamo Dresden an den Rhein geholt. Mit Schäfer und dem damals ebenfalls neuen Trainer Friedhelm Funkel schaffte die Fortuna die Rückkehr in die Bundesliga und erholte sich auch wirtschaftlich.