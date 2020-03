Vereinslegende stirbt mit 84 : Fortuna trauert um „Kalli“ Hoffmann

Düsseldorf Die Düsseldorfer Vereinslegende, Olympiateilnehmer von 1956, stirbt mit 84 Jahren. Kalli Hoffmann trug in 272 Pflichtspielen das Trikot der Düsseldorfer.

„Kalli war ein drahtiger, bissiger Spieler“, erinnert sich Günter Jäger an seinen Teamkameraden, mit dem er 1955 vom VfL Benrath zum Flinger Broich wechselte. Gemeinsam spielten sie im Jahr zuvor beim Uefa-Juniorenturnier in Deutschland. Zum Aufgebot des DFB gehörte auch Hamburgs Fußballlegende Uwe Seeler. Vor rund 60.000 Zuschauern trennte sich das deutsche Team beim Finale in Köln von Spanien nach Verlängerung 2:2. Die Iberer gewannen das Turnier lediglich dank ihres besseren Torverhältnisses.