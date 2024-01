Vor dem Spiel gegen Fortuna Tausende Fans ehren Hertha-Präsident Kay Bernstein bei Trauermarsch

In stillem Gedenken an den plötzlich gestorbenen Präsidenten Kay Bernstein sind tausende Fans von Hertha BSC zum Berliner Olympiastadion gezogen. „In tiefer Trauer um Kay“ stand am Sonntagvormittag in weißen Buchstaben auf einem schwarzen Banner an der Spitze des Zuges, der sich vom Theodor-Heuss-Platz zum ersten Heimspiel der Berliner nach der Nachricht im Olympiastadion gegen Fortuna (13.30 Uhr) aufmachte. Die Berliner Polizei sprach von einer vorläufigen Zahl von 7000 Teilnehmenden. Nach einer guten halben Stunde erreichte der Trauermarsch den Olympischen Platz.