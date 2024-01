Bewegender Abschied von Kay Bernstein Wofür sich Hertha BSC nach dem Spiel bei Fortuna-Boss Jobst bedankt hat

Da ist nur diese Stille. Kein peinliches Gegröle, einfach nur Anteilnahme. Im riesengroßen Olympiastadion in Berlin sind in diesem Moment alle auf besondere Art und Weise vereint. In Trauer, in Anteilnahme, als Menschen. Keine Spur von Rivalität. Es ist der Augenblick, in dem selbst hartgesottenen Kerlen im Block die Tränen übers Gesicht kullern. Die Zuschauer singen inbrünstig die Hymne von Hertha BSC: „Nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause geh’n wir nicht.“ Es ist ein letzter Abschiedsgruß für den im Alter von nur 43 Jahren verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein.