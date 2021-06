Freiburger Spieler für Fortuna? : Das sagt Trainer Preußer zu den Spekulationen

Düsseldorf Holt Christian Preußer Spieler des SC Freiburg nach Düsseldorf? Zuletzt wurde über die Personlien Kiliann Sildillia und Nishan Burkart spekuliert. Das sagt Fortunas neuer Trainer dazu.

Fortuna befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Zweiten Liga. Seit Freitag ist klar, dass es am ersten Spieltag zum SV Sandhausen geht. Für Christian Preußer ist es damit zumindest die Rückkehr in das Bundesland, in welchem er in den vergangenen Jahren gelebt hat.

Bei einem Trainerwechsel stellt sich oftmals auch die Frage, ob er Spieler mit zu seinem neuen Klub nimmt. So auch in diesem Fall. Bei der U23 des SC Freiburg stehen schließlich sehr talentierte junge Burschen unter Vertrag. „Wir haben beim SC Freiburg in der Vergangenheit einen sehr detaillierten Plan erarbeitet. Die Mannschaft ist nun in die Dritte Liga aufgestiegen. Da haben wir für den Verein etwas Historisches geschafft“, sagt Preußer auf diese Thematik angesprochen. „Das ist ein ganz zentraler Punkt dafür, dass die Spieler dort nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen können. Die Dritte Liga hat einen totalen Mehrwert für sie.“

Die Zweite Liga aber ja womöglich einen noch größeren. Preußer wiegelt aber ab. „Vielleicht könnte man über ein Leihgeschäft reden“, sagt er. „Aber der SC Freiburg glaubt, dass für die Jungs die Dritte Liga der nächste Schritt sein soll. Von daher kamen die Spieler für Fortuna kurzfristig nicht in Frage.“ Laut des 37-Jährigen wird Fortuna in dieser Transferperiode also keinen Spieler aus dem Breisgau holen. Zuletzt wurden die beiden Youngster Kiliann Sildillia und Nishan Burkart als mögliche Kandidaten gehandelt.

Beide werden nun aber vorerst in den Profikader von Christian Streich aufrücken. Nichtsdestotrotz wird Preußer in dieser Saison den einen oder anderen ehemaligen Akteuer wiedersehen. „Ich bin mit ein paar Spielern mit dem SC Freiburg aufgestiegen, die jetzt auch in die Zweite Liga gewechselt sind“, sagt er. „Ich habe sehr viele Spieler in den vergangenen Jahren begleitet, die jetzt auch in der Zweiten Liga angekommen sind. Ich freue mich schon darauf, diese Spieler dann wiederzusehen. Das wird ganz cool. Darauf freue ich mich.“

(pab)