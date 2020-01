Transferpolitik mit kleinem Budget : Fortuna Düsseldorf wandert auf einem schmalen Grat

Immer auf Sendung: Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel (li.) und der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann. Foto: Christof Wolff

Marbella Der Fußball-Bundesligist hat wenig Geld. Die Zugänge haben bisher nicht überzeugt, hatten aber auch noch nicht genug Spielzeit, um sich zu entwickeln.

Samstagnachmittag, Trainingsgelände Dama de Noche, Marbella, Spanien. Friedhelm Funkel steht neben dem Rasen und referiert über die Zielsetzungen im Trainingslager, das als Basis für den Klassenerhalt von Fortuna Düsseldorf dienen soll. „Wir müssen aktiver, schneller, zielorientierter, aggressiver werden“, sagt der Trainer. Es klingt nach einer Menge Optimierungsbedarf. Kein Wunder. Die bisherigen Leistungen reichten nur für den Relegationsplatz zur Winterpause. Das hat Gründe. Und die sind auch nur zu einem Teil beeinflussbar. Ein Klub mit den Möglichkeiten Fortunas wandelt stets auf einem schmalen Grat in der Fußball-Bundesliga.

Es war ein steiler Aufstieg für die Düsseldorfer: Drittliga-Abstieg vermieden 2016, Aufstieg in die Bundesliga 2018, Klassenerhalt an Ostern 2019, am Ende ein sensationeller Platz zehn. Schon kurz danach hoben die Verantwortlichen allerdings die Zeigefinger. So etwas sei kaum wiederholbar, sagten sie. Sie forderten weiter Demut vom Umfeld. Fortuna sei ein Verein, dessen Strukturen und finanzielle Möglichkeiten eben nicht direkt proportional mit dem sportlichen Erfolg gewachsen sein.

Funkel sagt nun, man habe in der vergangenen Saison auch über die eigenen Verhältnisse gespielt. Lutz Pfannenstiel benutzt dafür lieber das englische Wort „overperformed“. Coach und Sportvorstand sind sich in dieser Causa einig.

Foto: Christof Wolff 37 Bilder Beim Fortuna-Training geht es zur Sache.

Beide stimmten sich auch bei der Kaderplanung vor der Saison eng ab. Im Gegensatz zum Vorjahr verpflichteten die Fortunen im Sommer mehr Spieler, die noch keine Bundesligaerfahrung hatten. Etwas mehr Risiko also. Man muss festhalten: Es wurde bisher nicht belohnt. Lewis Baker machte nur ein gutes Spiel, hat sich nun mit Funkel überworfen, und die Leihe steht kurz vor einem vorzeitigen Ende. Zack Steffens gute Torhüter-Leistungen wurden zuletzt durch mehrere Patzer überschattet. Nana Ampomah kam erst ganz kurz vor der Winterpause langsam ins Rollen. Bernard Tekpetey hinterließ in allen Spielen einen unglücklichen Eindruck. Kasim Adams spielte robust, aber auch teils zu waghalsig. Und auch der im Winter geholte Dawid Kownacki ist bisher den Beweis schuldig geblieben, Polens größtes Sturmtalent zu sein.

Pfannenstiel hat eines der schmalsten Portemonnaies der Liga in der Tasche. Sein Auftrag ist es, durch sein großes Netzwerk und geschickte Verhandlungen die bestmöglichen Spieler zu verpflichten. Auf dem Papier las sich das vor der Runde auch gut. Auf dem Platz sah es dann aber eher schlecht aus. Nun ist es normal, dass Zugänge eine gewisse Anlaufzeit brauchen. Und sie brauchen Spielzeit. Doch Funkel ist eben ein Trainer, der gerne zu Altbewährtem greift. Wirklich mutig waren die Aufstellungen in der Hinrunde eher selten. So war es besonders für die offensiven Zugänge schwer, Lerneffekte zu erzielen, da sie nicht konsequent Spielzeit bekamen.

Düsseldorf hat auch in diesem Winter nicht das nötige Kleingeld, um bundesligaerfahrene Spieler zu verpflichten, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Soforthilfe dienen. Für so einen Klub sind Transfers immer mit einem höheren Risiko behaftet. Steven Skrzybski wurde von Schalke ausgeliehen, soll den Angriff beleben. Gut möglich, dass er der einzige Zugang bleibt. Der Kader soll nicht unnötig aufgebläht werden.