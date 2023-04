Fortuna-Gerüchtecheck Dieser Spieler könnte künftig im Mittelfeld die Fäden ziehen

Theoretisch ist noch vieles möglich. Und praktisch wird Cheftrainer Daniel Thioune auch bis zum letzten Spiel in der Zweiten Liga mit Fortuna alles auf den Platz werfen. Und doch ist man beim Zweitligisten durchaus in einer komfortablen Situation. Denn es spricht eben deutlich mehr dafür als dagegen, dass die Düsseldorfer auch in der nächsten Saison ihre Spielwiese in der Zweiten Liga haben werden.