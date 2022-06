Transfer perfekt : Jordy de Wijs ist endlich zurück bei Fortuna

Bad Leonfelden/Düsseldorf Was lange währt, wird endlich gut – und das letztlich dann sogar noch etwas schneller als angenommen. Am Dienstagmittag meldete Fortuna den Zugang von Innenverteidiger Jordy de Wijs als perfekt. Der Niederländer ist der Königstransfer dieser Saison. Das sagt de Wijs zu dem Transfer.

Letztlich ging alles sogar doch noch ein bisschen schneller als gedacht: Fortuna hat Jordy de Wijs am Dienstag mit einem langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 ausgestattet. Der Niederländer, der in der vergangenen Rückrunde von den Queens Park Rangers an die Rot-Weißen ausgeliehen war, bleibt somit Fortune, wie sich das der Abwehrspieler selbst, die sportliche Leitung und nicht zuletzt die Fans sehnlichst gewünscht hatten.

Am Dienstagmittag meldeten die Düsseldorfer den Transfer direkt aus dem Mannschaftshotel Falkensteiner im Trainingslager in Bad Leonfelden in Oberösterreich. Kostenpflichtiger Inhalt Dass die Weichen auf Einigung mit den Queens Park Rangers standen, hatte unsere Redaktion bereits am frühen Morgen exklusiv berichtet.

„Es ist sehr erfreulich, dass wir in dieser wichtigen Personalie frühzeitig zu einem Ergebnis gekommen sind, so dass Jordy den größten Teil des Trainingslagers mit der Mannschaft absolvieren kann“, kommentierte Sportvorstand Klaus Allofs. „Unser Dank gilt dabei den Verantwortlichen von QPR, mit denen wir stets in einem konstruktiven Austausch standen.“

Die Entscheidung der Briten für einen Wechsel von de Wijs an den Rhein wurde begünstigt von einer eigenen Transferaktivität: Vom FC Chelsea hat QPR Jake Clarke-Salter verpflichtet. Der 24-Jährige ist wie de Wijs ein Linksfuß, ihm werden allerdings auf der Insel deutlich mehr Qualitäten im Spielaufbau zugestanden. Zudem war Fortuna der einzige Klub, der so engagiert darum bemüht war, den Niederländer zu verpflichten, und ein konkretes Angebot abgegeben hatte. Den ersten Anlauf hatten die QPR allerdings nicht angenommen.

Allofs hatte deshalb vermutet und auch öffentlich geäußert, dass die Verhandlungen mit den Engländern noch eine Weile dauern könnten. Am späten Montagabend hatte er auf Anfrage unserer Redaktion jedoch immerhin zugegeben: „Wir nähern uns an.“ Einige Stunden später meldete man dan Vollzug.

„Dieser Verein, diese Mannschaft, dieser Staff, diese Fans und diese Stadt – das waren die Gründe, warum ich unbedingt zur Fortuna zurückkehren wollte“, erklärte de Wijs. „Jeder hier hat den maximalen Erfolg und in den nächsten Jahren die Rückkehr in die Bundesliga verdient. Ich habe bei der Fortuna für vier Jahre unterschrieben, weil ich daran glaube, dass das möglich ist. Ich glaube an den Prozess, den wir in der Rückrunde gestartet haben, will Teil dieses Wegs sein und ihn Schritt für Schritt mit der Fortuna gehen.“