Leihe mit Kaufoption : Fortuna verpflichtet japanisches Toptalent

Düsseldorf Fortuna hat Ao Tanaka verpflichtet. Der 22-Jährige wird von den Düsseldorfern für ein Jahr ausgeliehen. Anschließend gibt es eine Kaufoption. Damit hat der Klub eine Planstelle im Mittelfeld besetzt.

Der in Kawasaki geborene Tanaka spielte seit der Jugend ausschließlich für seinen Heimatklub. 2018 feierte er kurz nach seinem 20. Geburtstag sein Debüt in der J-League – seitdem lief der zentrale Mittelfeldspieler 79-mal in der höchsten Liga seines Heimatlandes auf und erzielte dabei acht Tore. Mit Kawasaki Frontale gewann Tanaka 2018 und 2020 die japanische Meisterschaft, auch in der aktuellen Saison, die von Februar bis Dezember geht, ist sein Team mit großem Vorsprung Tabellenführer.