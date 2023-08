Transfer auf der Kippe? Große Sorge bei Fortuna wegen Tanaka

Diese Szene dürfte bei Fortuna in der Führungsebene für Entsetzen gesorgt haben. Bei der Vormittagseinheit am Dienstag der Schockmoment im Training. Bei einem Zweikampf mit Felix Klaus hat sich Ao Tanaka am Knie verletzt. Keine Absicht von Klaus, eine verdammt unglückliche Nummer. Der japanische Nationalspieler jedenfalls packte sich sofort an sein rechtes Bein, sackte auf den Boden und wurde von den Betreuern behandelt. Wenig später humpelte er bandagiert in die Kabine.