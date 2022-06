Transfer nach Düsseldorf geplatzt : Christopher Scott wechselt nicht zur Fortuna

Update Düsseldorf/Bad Leonfelden Christopher Scott wechselt doch nicht zu Fortuna Düsseldorf. Das bestätigte Sportvorstand Klaus Allofs am Freitag. Wohin es den Offensivspieler stattdessen zieht, ist derzeit noch unklar. Antwerpen soll wohl nicht das Ziel des gebürtigen Kölners sein.

Der Wechsel von Christopher Scott aus der Zweitvertretung des FC Bayern München zur Fortuna ist geplatzt. Das bestätigte Sportvorstand Klaus Allofs im Trainingslager in Bad Leonfelden. Die Düsseldorfer hätten sich zwar mit dem Spieler beschäftigt, schlussendlich sei ein Wechsel aber finanziell nicht zu realisieren gewesen. Wohin der Offensivspieler stattdessen wechselt? Unklar. Royal Antwerpen (Belgien) soll es wohl auch nicht sein.

Nach Ärger in den vergangenen Monaten

Die Bayern hatten dank einer Klausel den eigentlich auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. In den Planungen spielte der gebürtige Kölner Scott allerdings schon länger keine große Rolle mehr. Auf diese Weise konnten die Münchener immerhin noch einen kleinen Erlös erzielen. Berater von Scott ist übrigens Ex-Profi Christian Nerlinger.

Christopher Scott gilt als Riesentalent in der Fußballbranche. Nun muss man mit solchen Einordnungen immer etwas vorsichtig sein. Oft ist es auch ein Marketingstempel, der dem einen oder anderen Riesentalent überhaupt nicht gut bekommt. Im Fall von Scott gibt es durchaus Hoffnung, dass er sein vorhandenes Potenzial auf großer Bühne zeigen kann. Beim FC Bayern München ist ihm das bislang nicht gelungen. Und deshalb wollte der Spieler unbedingt eine neue Herausforderung annehmen, um, wie es gerne heißt, den nächsten Schritt zu gehen – den möchte er nun in Antwerpen machen.

Das Mittelfeld-Talent Scott war 2020 aus Leverkusen an die Säbener Straße gewechselt. Der gebürtige Kölner stand in der vergangenen Saison allerdings ausschließlich für Bayern II in der Regionalliga auf dem Platz.