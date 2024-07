„Außergewöhnlicher Transfererlös“ Tzolis-Wechsel von Fortuna nach Brügge fix

Erst die Verpflichtung, dann der Abschied: Stürmer Christos Tzolis hat Fortuna Düsseldorf erwartungsgemäß noch vor Beginn der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Der griechische Nationalspieler, den die Rheinländer nach seiner Leihe zunächst fest verpflichtet hatten, macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch und schließt sich dem belgischen Meister und Champions-League-Teilnehmer FC Brügge an. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2028.