Trainingslager, Testspiele, Rückrundenauftakt Wiedersehen am Flughafen – so geht es bei Fortuna im neuen Jahr los

Wie schnell die Zeit doch vergeht! Gerade erst, so scheint es jedenfalls, haben Spieler und Trainer von Fortuna am Morgen nach dem 3:2-Sieg in Magdeburg mit einem gemeinsamen Frühstück den Weihnachtsurlaub eingeläutet, da ist dieser auch schon wieder rum. Am Dienstagvormittag trifft sich der Zweitligist erstmals im neuen Jahr wieder – und zwar gleich am Flughafen in Lohausen, um von dort ins Trainingslager nach Marbella in Spanien aufzubrechen.