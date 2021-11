Vorbereitung auf die Rückrunde : Fortuna reist im Januar ins Trainingslager

Düsseldorf Fortuna wird Anfang Januar ihr Trainingslager im europäischen Süden absolvieren. Das vermeldete der Zweitligist am Mittwoch. Wann genau es für die Düsseldorfer losgeht und wohin sie reisen.

In der Winterpause der aktuellen Saison wird Fortuna ihr Trainingslager in Marbella beziehen. Vom 3. bis zum 10. Januar schlägt der Düsseldorfer Zweitligist seine Zelte in Spanien auf – und das zum mittlerweile vierten Mal.

Seit 2018 verbringen die Rot-Weißen ihr Wintertrainingslager regelmäßig in Marbella – lediglich in der vergangenen Saison war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, für die Vorbereitung nach Spanien zu reisen. In diesem Winter werden sich die Rheinländer wieder eine Woche lang an der spanischen Südküste auf die Rückrunde der Zweiten Liga vorbereiten. Das erste Spiel im neuen Jahr 2022 steigt am Wochenende rund um den 15. Januar in Bremen.