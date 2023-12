Zum 70. Geburtstag von Friedhelm Funkel „Junge, so darfst du nicht aufhören!“

Fußball ist sein Leben. Und so wird er natürlich auch in Spanien an diesem Wochenende verfolgen, was an seinen alten Wirkungsstätten passiert. Fortuna Düsseldorf trifft in der Zweiten Liga auf Holstein Kiel. „Eine enorm wichtige Begegnung“, sagt er. „Wie alle anderen Spiele in der Liga auch. Die Teams sind sehr eng beieinander, da entscheidet in der Regel die Tagesform.“ Gut möglich, dass Funkel irgendwann auch noch mal in dieses Tagesgeschäft einsteigt. Wo auch immer in diesem Zirkus.