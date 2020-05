Fortunas Trainer Uwe Rösler : „Man kann die Saison nur werten, wenn alle Spiele gespielt werden“

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler hielte es für Wettbewerbsverzerrung, falls die Saison abgebrochen und dennoch gewertet würde. Für die Partie am Samstag gegen Paderborn attestiert er seinen Spielern „absoluten Willen“.

Am Samstag um 15.30 Uhr endet für die Fußball-Bundesligisten die coronabedingte Wettkampfpause. Fortuna erwartet den Tabellenletzten SC Paderborn 07 zum Geisterspiel in der leeren Arena, und Trainer Uwe Rösler ist verständlicherweise sehr gespannt. „Die Vorfreude überwiegt“, versichert der 51-Jährige. „Aber da ist auch eine gewisse Unsicherheit, wie der ganze Tag abläuft. Wenn wir im leeren Stadion ankommen, uns dann auf den Anpfiff vorbereiten und wie wir die letzten fünf Minuten verbringen – da habe ich noch keine richtige Vorstellung.“

Viel präziser ist da schon seine Ansicht zu den Szenarien, die aktuell in der Deutschen Fußball-Liga (DFL) diskutiert werden. Von dem Plan der DFL, im Falle eines vorzeitigen Saisonabbruchs die dann aktuelle Tabelle heranzuziehen und zwei Mannschaften absteigen zu lassen, hält Rösler absolut nichts. „Die Saison kann nur gewertet werden, wenn wirklich alle Spiele gespielt werden“, betont der Coach. „Wir haben in der Endphase fünf ganz schwere Spiele hintereinander, ehe zum Schluss die Partien gegen Augsburg und gegen Union Berlin kommen. Ich gehe davon aus, dass Augsburg dann wie wir noch gegen den Abstieg kämpft und es für Union bereits um nichts mehr geht. Wir hätten also gute Chancen, Punkte zu holen. Wenn uns die Möglichkeit genommen würde, diese letzten Spiele zu machen, würde ich ganz klar von Wettbewerbsverzerrung reden.“

Zurzeit freilich geht Rösler vom positiven Fall aus, denn „bis jetzt hat das Konzept funktioniert, und wir haben keinen Infizierten“. Insofern kann er für Samstag auch mit einem großen Kader planen, wobei in der Startelf kaum Veränderungen zu erwarten sind. Fest steht bereits, dass Florian Kastenmeier wieder das Tor hüten wird, und auch ansonsten setzt der Trainer eher auf Bewährtes. „In den beiden Trainingsspielen in voller Besetzung habe ich der Mannschaft zwar gezeigt, dass noch einige Plätze offen sind“, erklärt er. „Aber auch wenn sich einige Jungs in den vergangenen Wochen aufgedrängt haben, so sind doch Spiele der Maßstab. Und Spiele hatten wir zuletzt eben nicht, da muss ich also schauen, wer in den Partien unter mir viel geleistet hat.“