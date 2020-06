Fortunas Trainer : „Wir vertrauen auf uns und unsere Abläufe“

Düsseldorf Fortunas Trainer Uwe Rösler geht optimistisch in das Fernduell mit Werder Bremen um den Relegationsplatz. Vor der entscheidenden Partie bei Union Berlin am Samstag werden die gewohnten Abläufe nicht verändert.

Die Maßgabe ist klar. Wenn Fortuna am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) ihr Gastspiel bei Union Berlin gewinnt, könnte sich Werder Bremen in seiner Heimpartie gegen den 1. FC Köln zur Decke strecken – und wäre dennoch abgestiegen. Die Düsseldorfer haben ihre Rettung also selbst in der Hand, und darin sieht Trainer Uwe Rösler den möglicherweise entscheidenden Vorteil. „Wir haben die ganze Zeit über genau darauf hingearbeitet“, erklärt er. „Unsere Devise ,selbst ist der Mann’ gilt nicht erst für das Union-Spiel, die galt von Anfang an.“