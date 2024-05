Fortuna-Trainer Thioune vor der Relegation „Ich möchte zeigen, was für eine geile Mannschaft ich habe“

Für den 49-Jährigen geht es in erster Linie darum, dass sein Team so wenig wie möglich anders macht als in der Zweiten Liga. Seit 14 Spielen ist Fortuna dort ungeschlagen, und deshalb wird an den Abläufen rein gar nichts verändert. Und auch auf dem Platz soll das möglichst so laufen. „Ich sehe keinen Druck, ich sehe eine gesunde Anspannung“, betont er. „Wir sind maximal vorbereitet, und es macht vor allem eins Sinn: absolut bei uns zu bleiben.“ Bloß kein Aktionismus also, keine taktische Revolution, kein Blick zu weit nach vorn. Thioune: „Der Weg ist entscheidend für uns, nicht das übergeordnete Ziel. Ich möchte einfach zeigen, was für eine geile Mannschaft ich habe.“