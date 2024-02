Wegen Pokal-Elfmeter So denkt Fortuna-Trainer Thioune mit etwas Abstand über Rüffel für Tzolis

Daniel Thioune brauchte etwas Abstand. Im größten Erfolg seiner bisherigen Trainerkarriere war das alles für ihn überhaupt nicht greifbar. „Wir konnten das direkt nach dem Spiel noch gar nicht so realisieren. Wir sind schnell ins Hotel gefahren und dann am Morgen nach Hause geflogen. Mittlerweile habe ich gesehen, was wir angerichtet haben. Alle Spieler sind über sich hinausgewachsen“, sagt der Cheftrainer von Fortuna nach dem ersten Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale nach 28 Jahren gegen den FC St. Pauli.