Kastenmeier tatsächlich nominiert Fortuna-Trainer Thioune kommentiert das „Kacktor des Monats“ selbst

Angelehnt an das „Tor des Monats“ der „Sportschau“ kürt Zeigler in seiner Sendung regelmäßig das „Kacktor des Monats“, also nicht das schönste, sondern das kurioseste oder dämlichste. Und nach seinem Patzer ist Kastenmeier eben ein ganz heißer Anwärter auf diesen Titel. „Es hat eine Chance, glaube ich“, hatte der Moderator schon damals in seiner Sendung auf seine sarkastisch-trockene Art gesagt.