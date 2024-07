Trotz einiger Personalsorgen Warum sich Fortuna-Trainer Thioune diebisch auf Ipswich freut

Im Falle der Leihgabe von Meister Bayer Leverkusen ist die Sorge aktuell aber noch nicht allzu groß. „Noah klagt ein wenig über Kniebeschwerden, die ihn in den Bewegungsabläufen hemmen. Wo die Reise so wirklich hingeht, weiß ich noch nicht. Doch ich denke, das können wir steuern.“ Ob jedoch bereits mit dem Ziel, im Testspiel bei Ipswich Town am Samstag (16 Uhr) dabei zu sein, muss man abwarten.