Aus diesen speziellen Gründen Fortuna-Trainer Thioune fordert Tzolis für die Griechenland-Startelf

Düsseldorf/Athen · Am Donnerstag kämpfen die Griechen in der ersten von zwei notwendigen Partien um die Teilnahme an der EM in Deutschland. Mit dabei: der erstmals seit langem wieder nominierte Fortuna-Ausnahmespieler Christos Tzolis. Warum sein Vereinscoach findet, dass er direkt auf dem Platz stehen sollte.

21.03.2024 , 10:32 Uhr