Fortuna-Trainer fordert Unterstützung: Funkel wirbt um Zuschauer aus Neuss

Düsseldorf Am Freitag empfängt Düsseldorf den FSV Mainz 05. Im Vorfeld der Partie fordert Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel das Publikum zur Unterstützung auf. Vor allem mit Fans aus Neuss will man ein „Schützenfest im Herbst“ feiern.

Rund 8000 Fans aus Düsseldorf haben die Fortuna nach München (3:3) begleitet. Sie sangen und brüllten die Mannschaft nach vorne. Und die Elf von Trainer Funkel lieferte. Der Aufsteiger gab nie auf, kämpfte - und belohnte sich und die Anhänger am Ende mit einem Punkt. Ein Punkt, der Hoffnung und Mut macht für den Kampf um den Klassenerhalt.

Fortuna-Trainer Funkel wünscht sich nun auch für das „ganz, ganz wichtige“ Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 ein volles Stadion. Vor allem Fans aus Neuss will der Bundesligist in die Arena locken. Das Spiel steht unter dem Motto: „Schützenfest im Herbst - auch für alle Neusser“.