Fortunas Trainer feiert Jubiläum in der Bundesliga : Funkel ist Mr. Bundesliga

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd Friedhelm Funkel in der Düsseldorfer Arena.

Düsseldorf Am Freitag steht Friedhelm Funkel zum 500. Mal als Trainer in der Bundesliga an der Linie. Der 65-Jährige sagt, er sei in dieser Zeit gelassener geworden.