Magen-Darm-Infekt: Erkrankter Friedhelm Funkel verpasst Fortuna-Training

Düsseldorf Friedhelm Funkel ist die Zuverlässigkeit in Person. Am Dienstag verpasst er dennoch das Vormittagstraining von Fortuna Düsseldorf: Den Chefcoach hat ein Magen-Darm-Virus erwischt.

Am Dienstagmorgen versammelte sich der Kader des Bundesliga-Aufsteigers Fortuna Düsseldorf nach einem Ruhetag wieder zum Start der Vorbereitung auf die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am 30. März. Doch es war reichlich Platz auf dem Trainingsgelände neben der Stockumer Arena – nicht allein, weil in Kaan Ayhan, Marcin Kaminski, Kevin Stöger, Dodi Lukebakio, Takashi Usami und Aymen Barkok gleich fünf Profis mit verschiedenen nationalen Auswahlmannschaften unterwegs und zudem einige Kollegen verletzt sind. Es fehlte auch einer, der sonst zuverlässig immer am Start ist: Trainer Friedhelm Funkel.