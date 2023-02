Nach Vertragsverlängerung Thioune will bei Fortuna in große Fußstapfen treten

Sein Idol aus Kindheitstagen hat Daniel Thioune bereits überholt. Am kommenden Mittwoch feiert der 48-Jährige seine einjährige Amtszeit als Trainer von Fortuna Düsseldorf. Klaus Allofs, der damals bei Thioune als Poster im Kinderzimmer hing, hat als Trainer nur eine kurze Amtszeit von 292 Tagen vorzuweisen. Durch diese Zeit ist Allofs nicht nur – gemessen am Punkteschnitt - der schlechteste Trainer der Fortuna-Historie, der Klub stieg im weiteren Saisonverlauf auch in die Regionalliga ab. Wenig später entdecke der gebürtige Düsseldorfer die Rolle des Managers für sich. Eine gute Entdeckung, schließlich ist er in dieser Rolle seit mehr als 20 Jahren erfolgreich. Nicht zuletzt will er nun auch mit Fortuna wieder die Rückkehr in die Bundesliga antreten.