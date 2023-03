Zwei Wochen vor HSV-Kracher Fortuna-Trainer Thioune will nicht auf die Tabelle schauen

Dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Thema nicht herumkommen würde, wird Daniel Thioune vermutlich bewusst gewesen sein. Spätestens in jenem Moment, als sich Fortunas Chefcoach im Anschluss an das Spielersatztraining am Montagvormittag zur kleinen Medienrunde an den Rand des Übungsgeländes im Arena-Sportpark begab. Wie er die neue Ausgangslage an der Tabellenspitze bewerte, wurde der 48-Jährige am Morgen nach dem 5:2-Sieg in Rostock gefragt, gerade im Hinblick auf das direkte Duell gegen den Hamburger SV nach der Länderspielpause.