Trainer Thioune verlängert bis 2025 „Möchte Bundesliga-Traum mit Fortuna verwirklichen“

„Seit meinem Dienstantritt in Düsseldorf spüre ich das Vertrauen der Verantwortlichen und allen Menschen im und um den Verein. Im vergangenen Jahr haben wir alle gemeinsam einen Schritt nach vorne gemacht, doch wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung angekommen“, sagt Thioune. „Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, in der Bundesliga an der Seitenlinie zu stehen. Diesen Traum möchte ich mit der Fortuna verwirklichen. Dafür werde ich gemeinsam mit meinem Trainerteam weiterhin alles geben.“