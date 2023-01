Hoffmann droht bei Fortuna die Bank Warum Thioune im Kapitäns-Dilemma steckt

Düsseldorf · Seit dieser Saison hat Fortuna Düsseldorf in Andre Hoffmann einen neuen Kapitän. Doch nach dessen Ausfall in der Hinrunde scheint nun auch sein Stammplatz in echter Gefahr zu sein. Was Trainer Daniel Thioune zu der derzeitigen Situation sagt.

25.01.2023, 10:00 Uhr