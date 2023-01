Fortuna-Trainer Thioune offen „In diesem Spiel habe ich Fehler gemacht“

In der Rückrunde wird es Thioune gegen Nürnberg gleich zweimal besser machen können. Bevor Fortuna Ende April ein Ligaspiel in Franken bestreitet, wird sie am 8. Februar auch noch im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den „Club“ treffen. „Ich habe viel zu viele Leute in meinem Nacken, die überhaupt nicht damit zufrieden wären, wenn wir in der Rückrunde nur irgendetwas verwalten würden“, sagt Thioune. „Wir gehen nicht mit der Einstellung in die Rückrunde, unsere derzeitige Position zu festigen. Wir wollen von dort aus klettern. Unser Anspruch ist es, mehr als die 26 Punkte zu holen, die wir in der Hinrunde gesammelt haben. Wir wollen maximal viele Spiele gewinnen.“