Thioune im Mittwochs-Training : Darum quält Fortunas Trainer seine Stimmbänder

Düsseldorf Nach dem Mittwoch-Training muss sich Fortunas Chefcoach Daniel Thioune erst einmal einen Früchtetee für seine Stimme aufgießen. Was auf dem Programm stand und was dem 47-Jährigen so wichtig war, dass er dafür Halsschmerzen in Kauf nahm.

Daniel Thioune legt sich so richtig ins Zeug. In fünf Gruppen hat Fortunas Cheftrainer seinen Kader im Mittwoch-Training eingeteilt, lässt jede davon scharfes und präzises Passspiel üben. Auch unter Druck eines Gegenspielers, auf engstem Raum, dann wieder etwas weitläufiger. Immer wieder. Und der 47-Jährige beaufsichtigt das Geschehen selbst, geht unablässig von Gruppe zu Gruppe und kommentiert das Gesehene lautstark. Delegieren an einen Co-Trainer? Diesmal nicht, denn diese Übung möchte er persönlich leiten.

„Ihr sollt nicht passen um zu passen“, ruft er scheppernd auf den Platz. „Ich will Räume gewinnen.“ Kurz darauf heißt es: „Ihr seid frei in den Füßen!“ Kein Hinweis auf fehlende Fesseln, sondern darauf, kluge und mutige Bälle zu spielen. So viel Einsatz lässt Böses für die Stimmbänder des Trainers erahnen. „Ja, ich spüre da tatsächlich was“, berichtet er später schmunzelnd. „Ich werde mir gleich erstmal einen Früchtetee aufgießen und die Stimmbänder ölen. Dann geht‘s schon wieder.“

Dass der Coach selbst so intensiv eingreift, ist eher ungewöhnlich. Meist leitet einer seiner Assistenten eine Übung, und Thioune greift nur ein, um nachzujustieren oder auf Details hinzuweisen. „Für mich war es heute wichtig, dass ich den technischen Schwerpunkt übernehme“, erklärt er. „Weil ich ja immer gern von Raumverhalten rede und wie man sich im Raum anspielbar macht. Dafür braucht man ein gewisses Balltempo und eine gewisse Qualität, was das Timing für Räume betrifft.“

Und genau das lässt er an diesem Mittwoch üben. Nicht zufällig, da ihm in seinen bisherigen drei Wochen bei Fortuna etwas aufgefallen ist. „Wir hatten ein paar Szenen in der Videoanalyse, die mir nicht gefallen haben“, sagt der Trainer. „Zum Beispiel dieses Zum-Ball-Fallen. Dann läuft man dem Ball entgegen und verliert eventuell eine gegnerische Linie und kommt nicht in den Rücken des Gegners. Ich will mehr Spieler vor dem Ball haben.“

Immerhin ist Thioune zufrieden mit dem, was seine Schützlinge auf seine Anweisungen hin abliefern. Das zeigt sich schon daran, dass er die erste Übung mit einem launigen Ausruf vorzeitig beendet: „Die letzte Minute schenke ich euch.“ Auch unterm Strich dauert die Vormittagseinheit nur 80 Minuten – ungewöhnlich kurz für Thioune. „Aber ich bemesse eine Einheit nicht nach Länge, sondern nach Qualität“, erklärt er. „Es hat ja keinen Zweck weiterzumachen, wenn alle so reingehauen haben, dass sie müde sind und unkonzentriert werden. Da breche ich lieber ab, dann muss ich die letzten 60 Sekunden auch nicht ertragen. Aber die Jungs haben es heute richtig gut gemacht.“

Mit am Werk ist übrigens der gesamte Zweitliga-Kader, also auch Kapitän Adam Bodzek, der nach seinen Rippenbrüchen noch ein bisschen vorsichtiger herangeführt wird. So sieht auch der 36-Jährige gleich, wie wichtig Thioune das schnelle und präzise Passspiel ist.

