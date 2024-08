„War kein Stürmer-Spiel“ So lobt Fortuna-Trainer Thioune Schmidt trotz schwierigen Debüts

Dass er Tore schießen kann, zeigte Schmidt bereits in vergangenen Jahren, in denen er die Nachwuchsmannschaften von Mainz 05 durchlief und immer zu den besten Schützen seiner jeweiligen Mannschaft zählte. Auch in der Vorsaison, in der er für die Mainzer Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest auflief, war er mit 13 Treffern ihr bester Torjäger. Und so blieb sein Potenzial auch am Rhein nicht unentdeckt, und den Fortuna-Bossen gelang es, ihn in die eigenen Reihen zu lotsen.