„Das beste, was er je gespielt hat“ Fortuna-Trainer Thioune lobt Tanaka – und macht sich große Sorgen

Dass der Japaner so richtig erst seit der jüngsten Länderspielpause aufdrehte, versuchte indes zu erklären. „Er hatte viele Eindrücke bei der Weltmeisterschaft“, erzählte der Trainer. „Seine Teamkollegen in der Nationalmannschaft spielen teilweise mittwochabends, weil sie in der Champions League unterwegs sind. Und dann kommt man zurück: Alltag, grau in grau, Zweite Liga.“ Das meinte der 48-Jährige „gar nicht böse“, doch Zweitliga-Mannschaften hätten „vielleicht nicht die Qualität von Deutschland oder Spanien“. „Das macht etwas mit einem Spieler“, sagte Thioune. „Man macht sich viele Gedanken und kommt nicht so auf den Platz, wie man es sich wünscht.“