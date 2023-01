Krankenlager wird deutlich kleiner Thioune kann gegen Magdeburg auf volle Kapelle hoffen

In knapp drei Wochen ist in Düsseldorf bereits Altweiber. Und beinahe wäre es durch die WM in Katar zu der Premiere gekommen, dass Fortuna zwischen dem Hoppeditz-Erwachen im November und der Karnevalswoche im Februar kein einziges Pflichtspiel bestreitet. Die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern am 11. November war das letzte Spiel der Hinrunde. Am kommenden Freitag geht es also nach 77 Tagen in der Liga weiter. Dann empfängt Fortuna ab 18.30 Uhr den 1. FC Magdeburg in der Merkur Spiel-Arena.