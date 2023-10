Nach gescheitertem Preußer-Experiment Warum Fortuna-Trainer Thioune für Sportvorstand Allofs ein „Glücksgriff“ ist

Mittlerweile ist es schon mehr als zwei Jahre her, da hatte Klaus Allofs eine Vision. Fortuna hatte den Vertrag von Uwe Rösler, mit dem sie erst aus der Bundesliga abgestiegen und dann am direkten Wiederaufstieg gescheitert war, auslaufen lassen und auf der Trainerposition einen völligen Tapetenwechsel vorgenommen. Der Sportvorstand stieß bei der Suche eines Nachfolgers auf einen gewissen Christian Preußer, gebürtiger Berliner, damals 37 Jahre alt und gerade mit der Zweitvertretung des SC Freiburg in die Dritte Liga aufgestiegen.