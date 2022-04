Zieht Fortuna die Kaufoption? : Trainer Thioune hat zur Zukunft von Tanaka eine klare Meinung

Düsseldorf Ao Tanaka konnte sich bei Fortuna bislang noch nicht endgültig durchsetzen. In den kommenden Wochen werden Klaus Allofs und Christian Weber die Entscheidung treffen müssen, ob der junge Japaner auch künftig in Düsseldorf spielen soll. Was Trainer Daniel Thioune den Verantwortlichen empfiehlt.