Thioune gibt die Richtung vor : Wo Fortuna vor dem Saisonstart in der Zweiten Liga steht

Fortunas Trainer Daniel Thioune. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Trainer Daniel Thioune hat den Anspruch, Fortuna Düsseldorf zu einem Topteam in der Zweiten Liga zu entwickeln. Dafür braucht es bei den Rheinländern vor allem Konstanz im eigenen Spiel und im Kader.

Fortuna Düsseldorf und die eigene Erwartungshaltung – es ist eine Geschichte für sich. Eigentlich sieht sich jeder innerhalb des Klubs und auch im Umfeld auf Strecke in der Bundesliga. Fortuna, der große Traditionsklub, der endlich wieder ganz Düsseldorf hinter sich vereinen will. Mit den Vorsätzen ist es aber bekanntlich immer so eine Sache. Auch in der vergangenen Saison ging der Verein maximal ambitioniert in die Saison. Vorstandsmitglied Klaus Allofs wollte lieber heute als morgen den Aufstieg schaffen. Doch eine falsche Trainerwahl und Querelen im Vorstand führten dazu, dass Fortuna in eine ausgewachsene sportliche Krise schlitterte.

Nach 21 Spieltagen stand dem Düsseldorfer Zweitligisten das Wasser dann bis zum Hals. Platz 16, akute Abstiegsgefahr. Kurz vorher wurde Sportvorstand Uwe Klein freigestellt. An dessen Geburtstag. Auch das passte zur Fortuna in der vergangenen Saison. Nach der Niederlage in Kiel reagierte Allofs als nun alleiniger Entscheidungsträger im Sport und wechselte den Trainer. Für Preußer kam Daniel Thioune, der vor allem aus seiner Zeit beim Hamburger SV einem breiteren Publikum bekannt war.

Und mit dem 47-Jährigen stellte sich plötzlich der Erfolg ein. Eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage führte schließlich dazu, dass Fortuna doch recht souverän die Klasse hielt. Und dass Fortuna in der kommenden Saison erneut optimistisch in die neue Saison blicken kann. Zwar will kein Verantwortlicher offen über die Zielsetzung reden. Klar ist aber auch, dass nach den Aufstiegen von Schalke 04 und Werder Bremen kein wirklich großer Favorit im deutschen Unterhaus auszumachen ist. Schließlich sind mit Arminia Bielefeld und Greuther Fürth zwei Klubs abgestiegen, die in ihrem Naturell nicht den direkten Wiederaufstieg als Muss in ihrer Charta niedergeschrieben haben.

Und dennoch ist es in der momentanen Phase noch sehr schwer, eine mögliche Entwicklung in dieser Liga vorherzusehen. Auf dem Transfermarkt, der erst am 1. September seine Pforten schließt, kann noch viel Bewegung entstehen. Da wäre zuvorderst Fortunas Topscorer Khaled Narey als Beispiel zu nennen. Der Flügelspieler steht unmittelbar vor einem Wechsel zum griechischen Erstligisten Paok Saloniki. Fortuna wird nun schnell für adäquaten Ersatz sorgen müssen. Auch deshalb macht Allofs klar, dass sich die Fans „auf eine zähflüssige Transferperiode einstellen müssen. Natürlich hätten wir es auch am besten gefunden, wenn wir gleich zum Trainingsstart den Kader zusammen gehabt hätten. Doch das funktioniert so einfach nicht.“

Den Königstransfer hat Allofs gemeinsam mit Sportdirektor Christian Weber allerdings bereits früh in trockene Tücher gebracht. Innenverteidiger Jordy de Wijs, der in der vergangenen Rückrunde von den Queens Park Rangers ausgeliehen wurde und maßgeblich dazu beitrug, dass sich Fortuna aus der Krise befreien konnte, unterschrieb beim Zweitligisten einen langfristigen Vertrag bis 2026. „Seine feste Verpflichtung hatte für uns in dieser Sommerpause Priorität. Wir sind sehr glücklich, dass wir Jordy wieder für uns gewinnen konnten – und stolz, dass sich ein Spieler wie er langfristig zur Fortuna bekannt hat“, sagt Weber.

Neben de Wijs verpflichtete Fortuna bislang nur Benjamin Böckle, der den Konkurrenzkampf auf der linken Defensivposition ankurbeln soll. Ob Thioune noch bis September neue Gesichter in seinem Kader begrüßen darf, hängt vor allem davon ab, ob der Klub vorher noch Einnahmen durch Spielerverkäufe generieren kann. „Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet“, gibt Weber zu bedenken. Deutlich wird daher, dass Fortuna kurz vor dem Saisonstart noch ziemlich im Trüben fischt. Der Kader ist gut, doch reicht er für allerhöchste Ansprüche?

Der Trainer selbst findet, dass Fortuna zumindest zu den Mannschaften gehören sollte, die im Laufe der Saison eine Chance darauf haben, um die ersten Plätze in der Tabelle mitzuspielen. „Ich will jedes Spiel gewinnen“, sagt er voller Selbstbewusstsein. „Alle wissen, wo man dann landet. Ich spiele Fußball, um Erster zu werden.“

Damit nährt der Trainer die Hoffnung der Düsseldorfer Fans. Seit dem äußert vermeidbaren Abstieg im Jahr 2020 träumt das Umfeld von einer Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs. Allofs will diese Hoffnungen gar nicht bremsen. Er selbst hat sich das Ziel gesetzt, seinen Herzensklub zurück in die Bundesliga zu führen. „Natürlich kann das klappen“, sagt er. „In dieser Liga ist so viel möglich. Selbst in der abgelaufenen Saison, in der viel schiefgelaufen ist, waren wir am Ende leistungsmäßig von Mannschaften wie Darmstadt oder Hamburg gar nicht so weit weg. Es gibt viele Dinge, die mich positiv stimmen.“